Verpuffung wegen Gas in Wohn- und Geschäftshaus

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild.

Ludwigshafen Mehrere Menschen haben wegen ausströmenden Gases am Dienstag ein Gebäude in Ludwigshafen verlassen müssen. Das Gas habe zu einer Verpuffung in dem Wohn- und Geschäftshaus geführt, teilte die Feuerwehr mit.

Dabei sei eine größere Fensterscheibe aus ihrem Rahmen gedrückt worden. Verletzt habe es nicht gegeben.