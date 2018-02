später lesen Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für Fastnachtszug Teilen

Der gemeinsame Fastnachtsumzug der Städte Ludwigshafen und Mannheim findet in diesem Jahr unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Wie ein Sprecher des Veranstalters am Donnerstag sagte, sollen erstmals an großen Kreuzungen die Zufahrten zur Zugstrecke mit Lastwagen und Bussen abgesperrt werden. Zusätzlich seien am Fastnachtssonntag (11. Februar) entlang der Route weit mehr als 800 Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter und Helfer im Einsatz. dpa