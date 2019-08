Verschärfung statt Beruhigung beim Hausärztemangel

„Wartezimmer“ ist auf einer Tür eines leeren Wartezimmers in einer Arztpraxis zu lesen. Foto: Daniel Karmann/Archiv.

Saarbrücken ie Kassenärztliche Vereinigung (KV) befürchtet, dass sich der Hausärztemangel im Saarland weiter verschärfen wird. Aktuell gebe es 40 freie Hausarzt-Stellen, die Zahl werde sich nach Einschätzung des KV-Vorsitzenden Gunter Hauptmann „tendenziell verdoppeln“.

Dafür verantwortlich sei auch eine bevorstehende neue Bedarfsplanung, die die Verhältniszahlen zwischen Patienten und Ärzten verändert. „Das heißt, der Hausärztemangel wird noch drastischer, auch wenn die Zahl der Hausärzte bleibt“, so der stellvertretende KV-Vorsitzende Joachim Meiser am Mittwochabend vor Journalisten in Saarbrücken. Konsequenz sei eine drohende Unterversorgung, die nur durch entsprechende Fördermaßnahmen aufgefangen werden könne.