Geschichte : „Verschickungskinder“: Land für Aufarbeitung der Schicksale

Saarbrücken Im Zuge einer bundesweiten Aufarbeitung der Schicksale sogenannter Verschickungskinder, die in der Nachkriegszeit in Kurheime geschickt und dort vielfach misshandelt oder gedemütigt wurden, befürwortet das Saarland eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe.

Nach Angaben der CDU-Abgeordneten wurden von den 1950er teils bis in die 1990er Jahre Hunderttausende Kinder in Deutschland in Erholungskuren geschickt. Man habe damals von der „Verschickung“ von Kindern und Jugendlichen wegen tatsächlicher oder vermuteter Gesundheitsprobleme in Kindererholungsheime gesprochen. Statt Erholung hätten die Kinder dort aber in vielen Fällen Misshandlung und Demütigung erfahren, hieß es. Viele litten bis heute darunter.