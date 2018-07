später lesen Verschwundener Patient aus Klinik wieder aufgetaucht Teilen

Der am Samstagnachmittag aus einer psychiatrischen Klinik in Alzey verschwundene Patient ist am Montag von der Polizei in Bingen aufgegriffen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hätte der 22-jährige Mann sich nicht gewehrt, als er in Gewahrsam genommen wurde. dpa