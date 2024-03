Infos für den Sterbefall Rechte und Pflichten: Was tun, wenn jemand stirbt?

In vielen Fällen kommt der Tod in Familien unerwartet an und stürzt die Angehörigen vorläufig in eine Art Lähmung. Doch es gibt einiges zu tun, um den Nachlass zu regeln. Stichwort: Rechte und Pflichten bei Versicherungen.

06.03.2024 , 09:51 Uhr

Welche Versicherung im Todesfall eines Angehörigen wann gekündigt werden muss, ist jeweils von der Art der Versicherung abhängig. Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke