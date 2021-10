Versorgung mit Hausärzten vielerorts gesunken

Mainz Wie viele Haus- und Fachärzte sich künftig an welchen Orten um Patientinnen und Patienten kümmern, ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums schwer vorherzusagen. Dafür gibt es mehrere Gründe.

In Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen Jahren die Versorgung mit Hausärztinnen und Hausärzten in den meisten Regionen gesunken. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Große Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Am niedrigsten war der sogenannte Versorgungsgrad demnach in diesem Jahr in den Planungsbereichen Prüm und Saarburg/Obermosel mit jeweils rund 79 Prozent. Im Jahr 2013 lag der Wert dort noch bei rund 86 beziehungsweise 91 Prozent, wie aus der Auflistung hervorgeht, die auf Daten der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz beruht. Auch in den meisten anderen der gut 50 aufgeführten Bereiche ist ein Rückgang zu verzeichnen.