Fußballfans waren schockiert Ständige Verspätungen, Zugausfälle: Trierer Experte erklärt, warum die Bahn am Limit ist

Englische Fußball-Fans, die nach dem Spiel ihrer Mannschaft gegen Serbien in Gelsenkirchen stundenlang auf ihre Züge warten mussten. Österreicher, die ihr Team in Düsseldorf anfeuern wollten und mit der Bahn anreisten, strandeten in Passau und kamen zu spät zum Anpfiff. Die niederländische Fußballnationalmannschaft kommt zwei Stunden später als geplant zum Halbfinale gegen England in Dortmund an, weil der ICE mit dem sie vom Teamquartier in Wolfsburg anreisen wollten, ausfiel. Ein schottisches Fanbündnis hatte vor Beginn der EM seine Landsleute vor der Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn gewarnt.