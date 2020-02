Verstimmung in der Ampel nach umstrittener Wahl in Thüringen

Mainz Die Ministerpräsidentin spricht von einem Tabubruch, der FDP-Landesvorsitzende von Verantwortung. Damit bringt Wissing die Grünen gegen sich auf.



Die Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten in Thüringen mit den Stimmen der AfD hat am Mittwoch zu Verstimmung in der Ampel-Koalition von Rheinland-Pfalz geführt. FDP-Landeschef Volker Wissing sagte, die erfolgreiche Kandidatur des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zur Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten sei „sehr honorig“, da er Verantwortung in schwieriger Situation übernommen habe. Eine Zusammenarbeit mit der AfD komme für die FDP aber nicht in Frage. Die Grünen kritisierten dies als „halbgare Distanzierung“ und zeigten sich darüber „erschüttert“. Später twitterte Wissing: „Einen Ministerpräsidenten von Gnaden der AfD kann und darf es nicht geben. Wenn demokratische Kräfte die Zusammenarbeit ablehnen, braucht Thüringen Neuwahlen.“

„Die heutige Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit den Stimmen der AfD ist ein demokratischer Dammbruch“, erklärten die Grünen-Landesvorsitzenden Misbah Khan und Josef Winkler. „Wir sind entsetzt über das verantwortungslose Verhalten von CDU und FDP in Thüringen. Das ist ein eiskalter und würdeloser Pakt mit Rechtsextremen.“ Sie forderten den Rücktritt Kemmerichs und Neuwahlen. „Das muss auch Herr Wissing unmissverständlich klar machen.“

„Heute ist ein extrem trauriger Tag für unsere Demokratie in Deutschland“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. „Ich bin fassungslos. 75 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus in Deutschland wählt die CDU mit der AfD einen FDP-Mann zum Ministerpräsidenten in Thüringen“, sagte Dreyer. Dies sei mehr als ein Dammbruch, es sei ein Tabubruch. FDP und CDU in Thüringen müssten nun „Farbe bekennen, wenn sie am Ende nicht zu Marionetten werden wollen in der Hand der AfD“.

Mit Blick auf Rheinland-Pfalz sagte die Ministerpräsidentin, sie wisse genau, dass der stellvertretende Ministerpräsident Wissing und seine FDP so aufgestellt seien, „dass dies nie passieren würde in diesem Land“. Die CDU im Bund wiederum müsse deutlich machen, dass in den Landesverbänden gemeinsame Wahlen mit der AfD ausgeschlossen seien.

In einem kurzen Statement betonten die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner und der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, für die CDU in Rheinland-Pfalz komme eine Zusammenarbeit oder eine Koalition mit der AfD nicht in Frage. „Das schließen wir aus.“ Auf die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen von CDU und AfD ging die Partei nicht weiter ein.

AfD-Fraktionschef Uwe Junge gratulierte Kemmerich und sprach von einem guten Tag für die Demokratie. „Mit seiner Wahl hat sich der Wählerwille durchgesetzt, der Rot-Rot-Grün eindeutig das Vertrauen entzogen hat.“