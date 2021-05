Versuchte Tötung mit Auto: Angeklagter schweigt

Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Saarbrücken/Beckingen Vor dem Landgericht Saarbrücken hat ein Prozess gegen einen 23-Jährigen begonnen, der mutmaßlich den Vater seiner Ex-Freundin mit einem Auto überfahren wollte. Laut einer Gerichtssprecherin schwieg der Mann beim Prozessauftakt am Montag zu den Vorwürfen.

Der Angeklagte muss sich vor der Jugendkammer des Schwurgerichts verantworten. Ihm wird versuchter Totschlags in Tateinheit mit vorsätzlichem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Diebstahl in Tateinheit mit fahrlässigem Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.