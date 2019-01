später lesen Verteidiger legt gegen Doppelmord-Urteil Revision ein FOTO: David-Wolfgang Ebener FOTO: David-Wolfgang Ebener Teilen

In einem Doppelmordprozess gegen einen 59-Jährigen in Saarbrücken hat die Verteidigung Revision eingelegt. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts Saarbrücken am Dienstag auf Anfrage mit. Nun muss der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Entscheidung des Gerichts prüfen. dpa