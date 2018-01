später lesen Verteidiger Modica fehlt Kaiserslautern mit Muskelfaserriss FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern muss für den Zweitliga-Auftakt nach der Winterpause und in den kommenden Wochen auf Innenverteidiger Giuliano Modica verzichten. Der 26-Jährige fällt mit einem Muskelfaserriss aus, wie der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte. Die Verletzung stammt bereits aus dem 1:2 im Testspiel vor einer Woche gegen den spanischen Drittligisten FC Marbella im Trainingslager. Der gebürtige Argentinier Modica hatte bereits in der Hinrunde wegen einer Muskelverletzung längere Zeit gefehlt. Die restliche Rückrunde der 2. Liga beginnt für Lautern am kommenden Mittwoch bei Darmstadt 98. dpa