Panzerhaubitze Verteidigungsminister Pistorius besucht Artillerieschule

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht an diesem Montag (13.00 Uhr) die Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein im Kreis Birkenfeld. Der Minister will dort Abschnitte der Ausbildung begleiten und Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten sowie Mitarbeitenden führen.