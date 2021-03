Vertiefung der Rhein-Fahrrinne wird teurer und dauert länger

Bingen/Lorch Binnenschiffe können viele Lastwagen ersetzen - wenn nicht extremes Niedrigwasser dazwischenkommt. Daher sollen Untiefen im Rhein beseitigt werden. Das Projekt verteuert sich. Nun werden auch Bürger ins Boot geholt.

Die geplante Beseitigung mehrerer Untiefen im Mittelrhein für die Schifffahrt wird teurer und langwieriger als geplant. Am kommenden Montag beginnt eine Bürgerbeteiligung. Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan sind noch 60 Millionen Euro für das Projekt veranschlagt. Bei den bisherigen Voruntersuchungen zur technischen Machbarkeit und Verträglichkeit mit der Natur zeichne sich eine Verteuerung ab, sagte Projektgebietsleiterin Sabine Kramer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Rhein in Duisburg der Deutschen Presse-Agentur. In welchem Ausmaß sei noch unklar. Kramer ergänzte aber: „Auch die Mehrkosten gehen in die Millionen.“