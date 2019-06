Vertretungslehrer müssen nicht mehr vor Sommerferien bangen

Leeres Klassenzimmer einer Schule nach der letzten Schulstunde vor Beginn der Ferien. Foto: Arne Dedert/Archivbild.

Mainz Vertretungslehrer in Rheinland-Pfalz müssen in diesem Schuljahr keine Kündigung zu den Sommerferien fürchten. Erstmals gilt nach Angaben des Bildungsministeriums eine Regelung, dass alle Vertretungslehrer, die vor dem 1. März eines Jahres einen Vertrag abgeschlossen haben und mindestens bis Schuljahresende beschäftigt sind, „ohne Wenn und Aber in den Sommerferien durchbezahlt werden“.

„Das ist für uns ein Stück Gerechtigkeit und gibt den Lehrkräften Planungssicherheit“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Im Haushalt wurden dafür 2,5 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt.

Die Schulplaner in Rheinland-Pfalz nutzen befristete Vertretungsverträge, um die Unterrichtsversorgung auch dann zu sichern, wenn eine Lehrkraft vorübergehend ausfällt - wegen Schwangerschaft, Elternzeit oder Krankheit. Die Befristung richtet sich nach der Dauer des Vertretungsbedarfs. „Der Regelfall im Schuldienst ist und bleibt die Planstelle“, betont das Bildungsministerium in Mainz.

Zum 1. Mai waren an den Schulen in Rheinland-Pfalz 2521 Lehrerinnen und Lehrer mit einem befristeten Vertretungsvertrag beschäftigt. Damit wurden 1823 Vollzeitstellen abgedeckt - manche der Vertretungslehrer sind in Teilzeit beschäftigt. Insgesamt besteht das Lehrerkollegium in Rheinland-Pfalz aus rund 41 000 Pädagogen.

In den vergangenen Jahren wurden nach Angaben des Bildungsministeriums etwa drei von vier Lehrkräften, die vor den Sommerferien einen Vertretungsvertrag hatten, auch nach den Sommerferien weiterbeschäftigt. Zum Teil erhielten sie dann auch eine Planstelle im Beamtenverhältnis, einen unbefristeten Vertrag als Angestellte oder ein Angebot zum Vorbereitungsdienst. Für Vertretungslehrkräfte gibt es nach Angaben des Ministeriums einen besonderen „Einstellungskorridor“. Mindestens 20 Prozent der Planstellen in jedem Jahr sind für sie reserviert, so dass sie nicht in Konkurrenz zu den übrigen Bewerbern stehen. Im Landtag hat die Opposition die Situation der nicht über die Ferien weiterbeschäftigten Vertretungslehrer regelmäßig zum Anlass für scharfe Kritik an der Landesregierung gemacht. Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Anke Beilspein sprach 2017 von einer ethisch und menschlich nicht vertretbaren Praxis.