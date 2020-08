Verunglückter Heißluftballon mit Spezialkran geborgen

Mit einem Spezialkran bergen Höhenrettungskräfte einen am Sonntag abgestürzten Heißluftballon. Foto: Thomas Frey/dpa

Urbar Hoch über Schienen und Straße zu einem Steilhang schweben: Experten haben im tief eingeschnittenen Mittelrheintal einen ungewöhnlichen Einsatz. Mit Motorsägen und Spezialkran bergen sie einen abgestürzten Heißluftballon.

Nach dem tödlichen Absturz eines Heißluftballons gegenüber dem Loreley-Felsen am Rhein haben Höhenretter mit einem riesigen Kran das Fluggerät aus einem Steilhang geborgen. Der laut Polizei mehr als 100 Meter hohe Kran stand am Donnerstag auf einem Campingplatz am Rhein. Sein Ausleger ragte über die Bundesstraße 9 und die viel befahrene linksrheinische Bahnstrecke Mainz-Koblenz. Beide Verkehrswege wurden mehrere Stunden gesperrt.