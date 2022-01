Verurteilter Ex-Minister Deubel ist auf freiem Fuß

Koblenz/Mainz Berg- und Talfahrt eines am Nürburgring gescheiterten einstigen Spitzenpolitikers: Nach der Verbüßung der Hälfte seiner Haftstrafe muss Ingolf Deubel nicht mehr hinter Gittern schlafen.

Der wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilte rheinland-pfälzische Ex-Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) ist auf freiem Fuß. Das Landgericht Mainz hatte auf seinen Antrag entschieden, dass er nach Verbüßung der Hälfte seiner Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten „aus der Haft zu entlassen ist und die Vollstreckung des Rests der Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird“, wie das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz am Dienstag mitteilte.

Das Landgericht Koblenz hatte Deubel einst wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage verurteilt. Der Ex-Politiker aus Bad Kreuznach verbüßte seine Strafe seit November 2020. Bald kam er im Gefängnis Rohrbach beim rheinhessischen Wöllstein in den offenen Vollzug, musste also tagsüber nicht mehr stets in seiner Zelle sein.