Rund 50 Hinweise Verurteilter Mörder weiter auf der Flucht – Zeugen wollen ihn gesehen haben

Trotz großer Fahndung ist ein in Baden-Württemberg verurteilter Mörder weiter auf der Flucht. Es gebe keine Neuigkeiten, sagte ein Sprecher der Polizei Pforzheim am Samstagvormittag. Nähere Angaben zur Fahndung und zu Hinweisen aus der Bevölkerung wollte er nicht machen. Der 43 Jahre alte Kriminelle war am Montag während eines bewachten Ausflugs an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) geflohen.