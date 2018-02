später lesen Verurteilter Mörder weiter auf der Flucht FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Auch sechs Tage nach seiner Flucht aus der Psychiatrie in Andernach ist ein verurteilter Mörder noch nicht gefasst. Das sagte ein Sprecher der Polizei Koblenz am Mittwochmorgen. Der 34 Jahre alte Mann war am vergangenen Donnerstag nicht in die psychiatrische Klinik zurückgekehrt. Wegen einer Erkrankung sei er seit 2005 in der Psychiatrie. Er hatte seinen Vater ermordet und gilt als gewalttätig. Bei einem Arztbesuch war ihm am Donnerstag die Flucht gelungen. Nach Angaben der Polizei konnte er sich dabei vom Personal absetzen. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt. dpa