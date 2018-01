später lesen Verwaltungsgericht entscheidet über LMK-Direktorenstelle FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Im Rechtsstreit um die Direktorenstelle bei der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz ist das Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstraße endgültig zuständig. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz in einem am Montag veröffentlichten Beschluss entschieden (Az: 2 E 10045/18.OVG). Es wies die Beschwerde der LMK ab, die den Fall in der Verantwortung eines Zivilgerichtes sah. Im Raum hatten das Arbeitsgericht Ludwigshafen und das Landgericht Frankenthal gestanden. dpa