Verwaltungsgericht gibt Flüchtlingen im Kirchenasyl Recht

Die Flüchtlinge im Kirchenasyl im Hunsrück dürfen nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Trier nicht aus Deutschland abgeschoben werden. Die Richter urteilten nach einer Mitteilung vom Mittwoch, dass eine Fristverlängerung für die Überstellung der Betroffenen nach Italien nicht zulässig gewesen sei. dpa

Zuvor hatten Medien über die Entscheidung berichtet.

„Allein aufgrund seines Aufenthalts im Kirchenasyl lagen die Voraussetzungen für eine Fristverlängerung auf 18 Monate nicht vor“, erklärte das Gericht zu einem der Fälle. Da dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der zuständigen Ausländerbehörde der Aufenthaltsort im Kirchenasyl bekannt gewesen sei, sei der Antragsteller nicht als „flüchtig“ einzustufen. Demnach sei die Voraussetzung für eine Fristverlängerung nicht gegeben.

Ein Sprecher der Evangelischen Kirche im Rheinland sagte in Düsseldorf, die Eilentscheidung betreffe alle sechs sudanesischen Flüchtlinge im Kirchenasyl. In einem siebten Fall sei die Frist für die Überstellung bereits abgelaufen, so dass auch für diesen Mann das Asylverfahren in Deutschland stattfinden müsse.

Der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Marlon Bröhr (CDU), hatte gemäß der Dublin-Regelung der EU auf der Überstellung der Männer nach Italien bestanden. Dort waren sie nach ihrer Flucht aus dem Sudan zuerst registriert worden. Flüchtlingshelfer befürchten, dass die Menschen in Italien dann ohne jede Unterstützung auf der Straße hätten leben müssen. Das Integrationsministerium hatte den Landrat angewiesen, auf Zwangsmittel gegen die Menschen im Kirchenasyl zu verzichten.