Verwaltungsgericht: Maskenpflicht ist derzeit rechtmäßig

Eime Frau geht mit einem Mundschutz an einem Hinweisschild vorbei. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Mainz Die Maskenpflicht beim Einkaufen oder im Öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz ist rechtmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht in Mainz am Dienstag entschieden. Die Maskenpflicht verfolge den legitimen Zweck, eine Überlastung des Gesundheitssystems durch die Covid-19 Pandemie zu verhindern, teilte das Gericht am Mittwoch mit.



Durch das Tragen von Masken sollten neben anderen Maßnahmen neue Ansteckungen möglichst vermieden werden, während die Beschränkungen gelockert werden. (Az: 1 L 276/20.MZ)