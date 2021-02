Verwaltungsrechtler: Mehr Klagen gegen Corona-Regeln möglich

Mainz Der Mainzer Verwaltungsrechtler Friedhelm Hufen rechnet angesichts sinkender Inzidenzwerte mit einer erneuten Klagewelle vor den Verwaltungsgerichten im Land. Zudem könnten die Klagen erfolgreicher sein als noch vor einigen Monaten, sagte Hufen der Deutschen Presse-Agentur.

In Rheinland-Pfalz sei es - ähnlich wie in Berlin und Hamburg - nicht möglich, vor dem Oberverwaltungsgericht gegen eine Landesverordnung zu klagen. Deshalb bleibe etwa Friseuren oder Restaurant-Besitzern nur der Weg, gegen ihre Kommune oder die Stadt zu klagen, so Hufen.