Pandemie : Verwirrung um vierte Corona-Impfung: Nicht jeder, der sie will, bekommt sie auch

Trotz des Rats von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, bekommt nicht jeder eine vierte Corona-Impfung. Foto: dpa Foto: dpa/Daniel Karmann

Trier Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat mit seiner Empfehlung für eine vierte Corona-Impfung für alle für Verwirrung gesorgt. Denn nicht jeder bekommt die Impfung. In den Impfzentren des Landes und an den Impfbussen hält man sich an die offizielle Empfehlung: Impfung nur für alle ab 70 und für Risikopatienten.