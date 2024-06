Europawahl Verzerrte Ergebnisse: Warum die Briefwahl für Ärger sorgt

Wer erfahren will, wie in seinem Ort bei der Europawahl abgestimmt wurde, wird von den Internetseiten der meisten Verwaltungen in der Region auf die des Landeswahlleiters geleitet. Dort kann man bis auf die Ortsebene herunter die Ergebnisse abrufen. Allerdings sind diese nicht aussagekräftig. Denn für die einzelnen Orte werden nur die Stimmen aufgeführt, die direkt in den jeweiligen Wahllokalen abgegeben wurden. Briefwahlstimmen werden dort nicht berücksichtigt. Diese könnten den einzelnen Gemeinden nicht zugeordnet werden. Grund sei, so heißt es auf der Seite des Landeswahlleiters, dass die Briefwahl in der Regel zentral ausgezählt werde.