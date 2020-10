Vettel verpasst auf Nürburgring letzte K.o.-Runde

Sebastian Vettel vom Team Ferrari steuert sein Auto auf der Rennstrecke. Foto: Ronald Wittek/Pool EPA/AP/dpa

Nürburg Sebastian Vettel ist auch beim Formel-1-Comeback auf dem Nürburgring in der Qualifikation vorzeitig ausgeschieden. Der Ferrari-Pilot schaffte es am Samstag als Elfter nicht in die Runde der besten zehn Fahrer.

