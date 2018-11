später lesen VGH verhandelt im Januar über geschassten AfD-Abgeordneten Teilen

Im Streit um den Rauswurf des Abgeordneten Jens Ahnemüller aus der rheinland-pfälzischen AfD-Landtagsfraktion plant der Verfassungsgerichtshof am 29. Januar eine mündliche Verhandlung. Wie das höchste Gericht des Landes am Montag in Koblenz mitteilte, wird mit einer Entscheidung in dem Hauptsacheverfahren vermutlich erst einige Wochen später gerechnet. dpa