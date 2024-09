Analog und digital VHS-Kurs bis Bankberatung - wenn Datenschutz missachtet wird

In einer Sparkasse im Raum Trier führte eine Mitarbeiterin ein Beratungstelefonat nicht in einem abgeschlossenen Raum, sondern in einer Schalterhalle. Persönliche Angaben der Gesprächspartnerin am anderen Ende der Leitung wiederholte sie laut, was eine Person in der Schalterhalle mitbekam. Die kannte zufällig die Kundin am Telefon und berichtete ihr später von dieser Indiskretion. Die Sparkasse änderte schließlich eine Dienstanweisung dahingehend, dass solche Gespräche nicht quasi öffentlich in der Schalterhalle erlaubt sind.