„Victoria“ bringt Sturmböen ins Bergland

Ein Spaziergänger kämpft bei starkem Wind mit seinem Regenschirm. Foto: picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild.

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich auf wechselhaftes und stürmisches Wetter einstellen. Sturmtief „Victoria“ bringe von Samstagnachmittag an in den Kammlagen der Mittelgebirge starke Böen aus Südwest mit, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit.



In der Nacht zum Sonntag nehme der Wind weiter zu. Dann könne es bevorzugt im Bergland auch einzelne Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde geben. Im Laufe des Sonntags sind laut Vorhersage auch im Flachland einzelne Sturmböen, in der Eifel und in den Kammlagen der Mittelgebirge schwere Sturmböen bis 95 Kilometer pro Stunde möglich.