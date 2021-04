Video-Shopping: Schuhe zum Kleid auf dem Sofa aussuchen

Ayl/Bad Kreuznach Während der Corona-Pandemie ist Shopping vor Ort fast unmöglich geworden. Geschäfte in Rheinland-Pfalz versuchen es nun mit Videoberatung. Eine Anwendung dafür hat ein rheinland-pfälzisches Start-up entwickelt.

Videokonferenzen bei der Arbeit, mit Freunden und Verwandten - und beim Shoppen: In der Corona-Pandemie greifen Läden in Rheinland-Pfalz auf Videoanrufe zurück, um die Kunden virtuell ins Geschäft und die Ware zum Kunden nach Hause zu bringen. Das Schuhhaus Wagner in Bad Kreuznach bietet eine solche Videoberatung an. „Wir haben letztes Jahr damit angefangen, um unsere Kunden weiterhin zu sehen. Wie sonst eben auch im Geschäft“, sagte Claudia Holbach, die das Familienunternehmen zusammen mit ihrer Schwester führt. Sie wolle weiterhin die „bestmögliche Beratung“ anbieten können.