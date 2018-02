später lesen Videoüberwachung an Schulen: Abschreckung nicht nachgewiesen Teilen

Zum Schutz vor Dieben und Randalierern sind an 62 Schulen in Rheinland-Pfalz Videokameras installiert. Es gehe darum, dass sich keine schulfremden Personen Zutritt verschafften, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums in Mainz. Aus einer Antwort des Ministeriums auf eine parlamentarische Frage der oppositionellen CDU-Fraktion geht hervor, dass sicht unter den Schulen mit Überwachungskameras auch sechs Grundschulen und zehn Förderschulen befinden. dpa