Viel Betrieb bei Fahrschulen: Insolvenzen abgewendet

Koblenz/Mainz Die Fahrschulen haben nach der Corona-Pandemie alle Hände voll zu tun. Mit übermäßig langen Wartezeiten sei aber nicht zu rechnen. Die Prüfungen beginnen am Montag wieder.

Die Öffnung der Fahrschulen in Rheinland-Pfalz nach rund zwei Monaten kam für die Betriebe nach Einschätzung des Fahrlehrer-Verbands gerade noch rechtzeitig. Mit den Soforthilfen seien die rund 400 Fahrschulen einigermaßen über die Runden gekommen, sagte der Vorsitzende des Fahrlehrer-Verbands Rheinland, Joachim Einig, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Dies gelte auch für die rund 100 Fahrschulen des Schwesterverbands in der Pfalz.