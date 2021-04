Viel Mangel, keine Befreiung: Woche der Wahrheit

Mainz Keine Big Points für Mainz, spielerische Magerkost von Aufsteiger Bielefeld: Das Remis im Abstiegskampf lässt beide Clubs etwas ratlos zurück. Die Duelle mit Köln und Hertha können die 05er in den kommenden Wochen zur Vorentscheidung nutzen.

Dieses Abstiegsduell zwischen Mainz und Bielefeld hatte nur einen Sieger: die Konkurrenz, die sich genau so ein Ergebnis gewünscht hatte. Genau diese Rivalen - der 1. FC Köln und Hertha BSC - gilt es für die 05er an den kommenden beiden Bundesliga-Wochenenden zu schlagen, um vor dem Saisonendspurt eine Vorentscheidung im Abstiegskampf herbeiführen zu können.

Bielefeld muss sich nach einem ideenlosen Auftritt hingegen fragen, gegen wen überhaupt noch Siege hersollen. „Wir müssen in der Bundesliga für jeden Punkt hart arbeiten und die richtige Einstellung an den Tag bringen“, sagte Trainer Frank Kramer. Zwar hat der 48-Jährige seit Amtsübernahme in drei von fünf Spielen gepunktet - jedoch lesen sich drei Tore in diesem Zeitraum nicht überzeugend. „Natürlich sind wir nicht vollends zufrieden, weil wir gewinnen wollten, aber es war ein gutes Zeichen für uns, dass wir in der Bundesliga zurückkommen können“, analysierte Kramer.