Viel Nebel und etwas Regen am Wochenende

Ein Spaziergänger geht bei Nieselregen und Nebel über einen Feldweg. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Offenbach Am vierten Adventswochenende bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild und trüb. Nach teils zähem Nebel am Freitagvormittag lockert sich der Himmel in einigen Regionen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Von der Vorderpfalz bis nach Rheinhessen bleibt es jedoch den ganzen Tag bedeckt. Im Tagesverlauf erreichen die Temperaturen bis zu 10 Grad, nachts sinken die Werte auf 5 bis 1 Grad. Vereinzelt ist dann mit Bodenfrost zu rechnen.