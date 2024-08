Ludwigshafen Viel Prominenz beim Festival des deutschen Films erwartet

Der Eröffnungsfilm um eine Oma und deren Enkelin in einem Dorf in Brandenburg werde am Mittwoch in zwei Zeltkinos mit insgesamt 2.500 Plätzen gezeigt, hieß es. Insgesamt werden demnach zur ausverkauften Vorstellung 850 prominente Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik erwartet. Die Filmschau in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz gilt als Ideenbörse und wichtiger Branchentreff. Insgesamt werden im Jubiläumsjahr 64 Werke zu sehen sein.