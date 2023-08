Wetter Viel Regen am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Am Samstag wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Es bleibt überwiegend trocken. Ab dem Samstag kühlt es etwas ab, die Höchstwerte liegen bei 21 bis 25 Grad. Am Sonntag liegen die Maximaltemperaturen dann bei 19 bis 23 Grad und am Montag bei 16 bis 21 Grad. Sowohl am Sonntag als auch am Montag wird es heiter bis wolkig mit vereinzelten Schauern. Am Sonntag zeigt sich die Sonne auch in längeren Abschnitten.