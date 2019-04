später lesen Viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen am 1. Mai Teilen

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich vielerorts auf einen sonnigen und trockenen Feiertag einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte, sind nur im Bergland vereinzelt Regenschauer zu erwarten. dpa