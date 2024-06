Ludwigshafen am Rhein Vieldiskutierte Stadtführung startet in neue Saison

Mit dem Thema „Noch mehr Beton“ startet die vieldiskutierte Stadtführung „Germany's Ugliest City Tours“ in Ludwigshafen an diesem Donnerstag in ihre siebte Saison. „Es heißt, ohne Beton geht es nicht“, betont Tour-Organisator Helmut van der Buchholz, „und tatsächlich fällt es schwer, sich zum Beispiel das komplette Hochstraßensystem in der Industriestadt Ludwigshafen ohne den grauen Werkstoff aus Kies, Zement und Eisen vorzustellen.“