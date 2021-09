Viele Ausbildungsstellen im Saarland sind unbesetzt

Saarbrücken Wegen fehlender Bewerber haben viele saarländische Betriebe Schwierigkeiten beim Besetzen ihrer Ausbildungsstellen. Mittlerweile kämen auf 1700 offene Lehrstellen etwa 900 Interessenten, teilte die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (IHK) am Freitag mit.

Aber im Vergleich zu 2019 sei dies ein Minus von 15 Prozent. Auch die Zahl der an einer Ausbildung interessierten Jugendlichen sei seit 2019 von 5000 auf 4300 gesunken. Ein Grund dafür ist nach Ansicht der IHK die momentan fehlende Berufsorientierung vor Ort in den allgemeinbildenden Schulen. Um mehr Bewerbern die Chance auf eine Berufsausbildung zu ermöglichen, werde die IHK deshalb auch in diesem Jahr nach Beginn des eigentlichen Ausbildungsjahres noch bis in den Oktober hinein neue Ausbildungsverträge eintragen.