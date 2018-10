Viele Autos mit kaputter Beleuchtung unterwegs

Zum Beginn der dunklen Jahreszeit hat die Polizei in Rheinland-Pfalz die Beleuchtung von über 2500 Fahrzeugen kontrolliert. Auch in der Region Trier sahen die Beamten genauer hin. dpa

Bei etwa einem Fünftel seien Defekte an den Lichtern aufgefallen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz am Dienstag mit. In der Region Trier gab es 29 Kontrollstellen. Dort wurden 445 Fahrzeuge kontrolliert, davon wurden 72 Fahrzeuge mit defekter Beleuchtung beanstandet, teilte die Trierer Polizei am Dienstag auf Twitter mit.

LKA-Verkehrsexperte Volker Weicherding sprach von einem Sicherheitsrisiko. „Denn wer mit schlechter Beleuchtungseinrichtung unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern erhöht auch das Unfallrisiko für andere Verkehrsteilnehmer.“ Insgesamt wurden über 650 Ordnungswidrigkeiten notiert. Bei der landesweiten Kontrolle an 172 Stellen am Montag waren über 500 Polizisten im Einsatz gewesen.

Pressemitteilung