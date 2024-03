Tiere Viele Bienenvölker überlebten Winter nicht

Viele Bienenvölker in Hessen sind nicht gut durch den Winter gekommen. „Nach den ersten Zahlen liegen die Verluste bei über 15 Prozent“, sagte der Vorsitzende des Landesverbands hessischer Imker in Kirchhain, Oliver Lenz. Grund sei wahrscheinlich die Varroa-Milbe, die sich wegen der milden Temperaturen ausgebreitet und die Bienen geschädigt habe. Zudem waren die Bienen aus demselben Grund nicht richtig in die Winterruhe gegangen, sondern hatten weiter gebrütet - das kostete sie Energie und Lebenszeit.