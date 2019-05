Viele Briefwähler verzögern Ergebnisse aus Germersheim

Eine Wahlhelferin sortiert eingegangene Wahlbriefe. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archivbild.

Mainz/Germersheim Das vorläufige Endergebnis der Europawahl in Rheinland-Pfalz hat sich in der Nacht zum Montag verzögert. Es stand erst am frühen Montagmorgen fest - mehr als zwei Stunden später als zunächst erwartet.

Vor allem im Kreis Germersheim hatte die Auszählung länger gedauert. „Erheblich mehr Wahlbriefe als zunächst erwartet“ und eine Reihe neuer Helfer nannte die Kreisverwaltung am Montag als Grund.

Insgesamt seien mehr als 32 000 Briefwahlen auszuzählen gewesen. „Zudem erreichte die Kreisverwaltung leider erst kurz vor 18 Uhr eine große Lieferung mit vielen hundert Wahlbriefen aus einer Verbandsgemeinde“, heißt es in einer Mitteilung.