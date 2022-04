Pandemiegeschehen : Viele Covid-Patienten in rheinland-pfälzischen Kliniken

Mainz Vier Tage nach dem Höchststand der Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz werden besonders viele Covid-Patienten in Krankenhäuser aufgenommen. Die Hospitalisierungsinzidenz erreichte mit 8,46 den höchsten Wert dieser für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtigen Kenngröße seit Beginn der regelmäßigen Erfassung im September vergangenen Jahres.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging am Samstag den vierten Tag in Folge zurück. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Samstag 1568,6 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Freitag waren es 1620,3.