Schulen Viele Erstklässler müssen Jahr wohl wiederholen

Die Probleme in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz hatten schon im vergangenen Jahr überregional für Aufsehen gesorgt. Damals mussten 39 der 126 Erstklässler das Schuljahr wiederholen. „Es sind die gleichen Probleme“, sagte Mächtle. „Oft sprechen die Kinder schlecht Deutsch oder kommen aus bildungsfernen Familien - wie an vielen anderen Schulen in Ludwigshafen auch. Und es gibt das Problem, Strukturen des Schulalltages anzunehmen, was nach einem kurzen Kita-Besuch vielen Kindern sehr schwerfällt.“