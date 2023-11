Viele Flüchtlinge in RLP „Wir nehmen die auf, die bei uns vor der Tür stehen“ - Ein Blick hinter die Kulissen der Afa Trier

Trier · Ein Blick hinter die Kulissen der Flüchtlingserstaufnahme in Trier: So viele Menschen kommen derzeit in der Einrichtung an. So hoch ist die Belastung der Mitarbeiter.

17.11.2023 , 14:47 Uhr

Täglich kommen Geflüchtete in der Erstaufnahmeeinrichtung in Trier an. Foto: Andreas Sommer Foto: Andreas Sommer

Sie sehen müde aus. Welche Strapazen hinter ihnen liegen, bevor sie hier, in der Aufnahmeeinrichtung (Afa) in Trier angekommen sind, lässt sich nur erahnen. Keiner der acht Personen – drei Frauen, drei Männer, zwei Kinder –, die an diesem regnerischen, kalten Morgen mit Koffern und Rucksäcken über das Gelände der ehemaligen französischen Kaserne auf dem Weg zu ihrer Unterkunft sind, hat ein Lächeln im Gesicht. Vielmehr spricht Verunsicherung und Sorge aus ihren Blicken.