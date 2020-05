Kostenpflichtiger Inhalt: Natur : Das große Krabbeln - Wie Gemeinden den Eichenprozessionsspinner bekämpfen

Jedes Härchen ist ein Risiko. Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners können schwere allergische Reaktionen auslösen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Viele Gemeinden in der Region gehen inzwischen aktiv gegen den Eichenprozessionsspinner vor. Manche nutzen Vögel, andere Biozid.

Das große Krabbeln hat begonnen. Maikäfer donnern brummend durch die Dämmerung, während Drahtwürmer an den Salatwurzeln knabbern und Marienkäfer sich über Blattläuse hermachen. Mag dieses tierische Treiben auch nicht jeden begeistern – es ist ebenso normal wie unbedenklich.

Sorgen bereiten andere Insektenarten, die sich wegen des Klimawandels ausbreiten: Borkenkäfer, Zecken, exotische Mücken und allen voran der Eichenprozessionsspinner. Ein Tierchen, dem die Gemeinden der Region Trier aktuell sehr große Aufmerksamkeit schenken. Haben die Raupen doch höchst unangenehme Eigenschaften. Hier die wichtigsten Infos zum Eichenprozessionsspinner – und den vielen überraschenden Taktiken, die Kommunen im Kampf gegen die pelzigen Krabbeltiere einsetzen.

Extra Immer mehr Zeckenarten leben im Land Die Zeckensaison hat längst begonnen. 67 von Zecken übertragene Borreliose-Infektionen wurden dem rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamt 2020 bereits gemeldet, darunter einige aus der Region Trier. In den vergangenen Jahren waren es insgesamt immer deutlich über 1000, 2018 sogar mehr als 1500. Andere von Zecken übertragbare Krankheiten spielen in der Region Trier bisher keine Rolle. „Durch die milderen Winter und grundsätzlich die Erwärmung kommen bei uns immer mehr wärmeliebende Arten vor, beispielsweise die Auwaldzecke und die noch relativ neu beschriebene Art Ixodes inopinatus“, sagt die Biologin Astrid Kleber. Auch dass sich die von Zugvögeln eingeschleppte Riesenzecke Hyalomma, die gefährliche Viren übertragen kann, in Deutschland niederlässt, habe mit der Klimaerwärmung zu tun. Zecken würden erst ab einer Temperatur von sieben Grad aktiv. Die Aktivitätszeit habe sich deutlich verlängert. Die in Deutschland häufigste Art ist der Gemeine Holzbock. Wie aus einem Themenheft des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen hervorgeht, ist Rheinland-Pfalz sehr dicht von den Spinnentieren besiedelt. Weitere einheimische Arten sind die Igelzecke und die Schafzecke.

Der Falter – völlig harmlos. Der Eichenprozessionsspinner ist ein unauffälliger, grau-brauner Nachtfalter. Ein an sich völlig harmloses Tierchen, das nicht einmal einen Saugrüssel hat, um Nahrung aufzunehmen. Einziger Sinn seines ein- bis zweitägigen Lebens ist die Fortpflanzung – und damit beginnen aus menschlicher Sicht die Probleme. Denn die haarigen Nachkömmlinge des Falters stellen eine Gesundheitsgefahr dar. Bis zu 200 Eier legt ein Weibchen. Am liebsten auf frei stehenden Eichen in warmer Südlage.

Die Raupen – eine Gefahr für den Menschen. Ab dem dritten Larvenstadium, also meist im Mai und Juni, entwickeln die Raupen Gifthaare, die sie vor Fressfeinden schützen sollen. Kontakt mit diesen 0,2 Millimeter langen Brennhaaren sollte man dringend vermeiden, denn sie reizen die Haut und verursachen juckende Quaddeln und Entzündungen. Auch Mund- und Nasenschleimhaut werden angegriffen. Bronchitis und Asthma können die Folge sein, begleitet von Schwindel, Fieber, Müdigkeit oder Bindehautentzündungen. Die Gifthaare werden auch mit dem Wind verteilt. Zudem bleiben Nester, Puppen und Gespinste lange toxisch.

Der Klimawandel – Grund für die Ausbreitung? „Die zunehmende Wärme aufgrund des Klimawandels begünstigt die Entwicklung des Eichenprozessionsspinners“, teilt das rheinland-pfälzische Umweltministerium mit. Dementsprechend wird sein Vorkommen aus immer mehr Teilen des Landes gemeldet. In den trockenen und warmen Jahren 2018 und 2019 waren die Bedingungen für Eiablage und Raupen optimal, was zur Massenvermehrung führte. Und auch der außergewöhnlich sonnige April 2020 dürfte den Raupen gefallen haben.

Laut Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen birgt die Erwärmung allerdings auch Risiken für den Falter – zum Beispiel, wenn früh geschlüpfte Raupen von Spätfrösten erwischt werden.

Im warmen Moseltal bereitet er schon länger Probleme – dem Kompetenzzentrum zufolge gab es zwischen 2013 und 2017 über 100 Meldungen aus Trier – mehr als doppelte so viele wie aus anderen Regionen. Seitdem hat das Insekt sich allerdings auch in höhere Lagen vorgearbeitet. Nathalie Hartl, Pressesprecherin der Verbandsgemeinde (VG) Kell-Saarburg bestätigt den Trend: „Wir haben festgestellt, dass der Eichenprozessionsspinner von Jahr zu Jahr vermehrt auftritt. Im Raum der ehemaligen VG Saarburg war ein stärkerer Befall festzustellen als im Hochwald, wo die Gespinste vergleichsweise klein sind.“

Neue Strategien – mal Biozid, mal Vögel. 2019 wurden Kinder im Kontakt mit den Raupen verletzt, zudem kostete es Zigtausende Euro, Nester aus Bäumen entfernen zu lassen. Trier zahlte dafür satte 85 000 Euro, die VG Saarburg-Kell 23 000 Euro, die Stadt Wittlich 17 000 Euro. Um Ähnliches zu verhindern, haben Gemeinden inzwischen neue Strategien entwickelt. Und zwar höchst unterschiedliche.

So setzen die Städte Bitburg und Wittlich auf Fadenwürmer. Von einem Kranwagen aus spritzen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs diese mit einer Feuchtigkeit auf die Bäume. Die Würmer dringen in die Larven ein und töten diese.

Umstritten ist der Einsatz von Insektiziden. Für Trier oder die VG Bernkastel-Kues kommen diese nicht infrage. „Die Mittel sind leider nicht selektiv und bekämpfen alle Raupenarten, auch mögliche Nützlinge. Die ,Kollateralschäden’ an Fauna und Flora sind für uns nicht zu tolerieren“, teilt Björn Gutheil für das Trierer Rathaus mit. Die stark vom Eichenprozessionsspinner geplagte Großstadt stärkt stattdessen Nützlinge: In der Nähe von Eichen wurden insgesamt 1000 Meisenkästen aufgehängt. „Zur Aufzucht ihrer Brut benötigt ein Meisen-Pärchen rund 17 Kilogramm Insekten. Diese bestehen zu einem guten Teil aus Raupen“, schreibt die Stadtverwaltung. Ornithologische Beobachtungen hätten gezeigt, dass die Meisen die Prozessionsspinner auch inklusive der Brennhaare fressen. In holländischen Städten sei das Konzept erfolgreich.

Zudem fördert Trier räuberische Insekten wie Puppenräuber, Florfliegen und Schlupfwespen, indem sie Totholzhaufen oder Insektenhotels anbietet. Im natürlichen Umfeld liege die Mortalität des Eichenprozessionsspinners bei über 90 Prozent. Daher sei Triers Ansatz, möglichst naturnahe Räume zu schaffen.

Andere Kommunen setzen sehr wohl Biozid ein, teils auch großflächig. So spritzt die VG Wittlich-Land Gehölzstreifen entlang des Maare-Mosel-Radwegs mit einem Präparat, das die Verpuppung von Schmetterlingsraupen verhindert. Die Behandlung erfolgt abends, da die Stellen ein paar Stunden lang nicht berührt werden sollten.

Auch bei der Salmtaler Kita, wo sich 2019 ein Vierjähriger an Raupen verletzte, wird nun vorbeugend Biozid auf Bäume aufgebracht. In der VG Saarburg-Kell kommt nur da, wo der Befall zuletzt besonders groß war, Biozid zum Einsatz. Zusätzlich wurden Vogelnistkästen aufgehängt. An Grundschulen wurden zudem Raupen-Fallen installiert. Und wenn dann trotz allem Nester gemeldet werden, besitzt die VG nun einen speziellen Staubsauger, um diese zu entfernen. Die VG Bernkastel-Kues beobachtet einfach, wie sich alles entwickelt, sperrt Grundstücke ab und lässt Nester bei Bedarf von Fachfirmen entfernen.