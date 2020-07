Viele Hochschulen im Saarland mit NC

Studierende lernen in einer Universitätsbibliothek. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archiv/Symbolbild

Gütersloh/Saarbrücken An saarländischen Hochschulen sind weit mehr als die Hälfte aller Studiengänge vom nächsten Wintersemester an zulassungsbeschränkt. Mit einer Numerus-Clausus-Quote von 65,4 Prozent gehört das Land zu den Bundesländern mit den höchsten Hürden für Studienanwärter, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh für seinen am Mittwoch veröffentlichten Numerus-Clausus-Check ermittelt hat.

Nur in Berlin sind die Hürden noch höher (66,1 Prozent). Im Bundesschnitt beträgt die NC-Quote 40,6 Prozent.