Viele neue Corona-Infektionen: Patienten deutlich jünger

Mainz Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat sich im März mehr als verdoppelt. In den Kliniken wird bis Ende April ein neuer Höhepunkt erwartet. Die Covid-19-Patienten der dritten Pandemie-Welle sind zudem deutlich jünger.

Mit fast 1200 Covid-19-Patienten sind am Zweiten Weihnachtsfeiertag in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern so viele Menschen wegen Corona behandelt worden wie noch nie - spätestens Ende April werden es voraussichtlich wieder so viele sein. Damit rechnen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), der Studienleiter des Covid-19-Registers in Rheinland-Pfalz, Anselm Gitt, und der Vorstandsvorsitzende der Unimedizin Mainz, Norbert Pfeiffer. Zwar seien die Krankenhäuser dafür gut gerüstet, berichteten die drei am Mittwoch in Mainz. Wichtige Herz-Lungen-Maschinen (ECMO) könnten nach Einschätzung der beiden Mediziner aber knapp werden.