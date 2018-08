später lesen Viele Rheinland-Pfälzer pendeln über Landesgrenze Teilen

Rheinland-Pfälzer pendeln überdurchschnittlich häufig zur Arbeit in ein Nachbarland und verdienen dort im Schnitt auch mehr Geld. Insgesamt arbeiteten im Jahr 2016 gut 371 000 in Rheinland-Pfalz wohnende Menschen in anderen Bundesländern oder im Ausland, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte. dpa