Viele Sonnenstunden und wenig Regen im September

In Rheinland-Pfalz und im Saarland hat sich im September die Sonne besonders häufig gezeigt und es hat weniger geregnet als üblich. Die Sonnenstunden lagen in den beiden Bundesländern in dem Monat weiter über dem vieljährigen Mittelwert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte. dpa